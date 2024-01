Libano: previste 4 ore al giorno di fornitura elettrica con l'arrivo del carburante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 dicembre, Edl aveva annunciato un ulteriore taglio alla produzione di energia elettrica a causa di un ritardo nella spedizione del combustibile necessario per alimentare la rete elettrica, che aveva provocato la chiusura delle centrali di Deir Ammar e di Zahrani. Edl ha dichiarato che spera di mantenere la produzione a 200 megawatt - meno di un decimo di quella necessaria a soddisfare la domanda - per continuare a rifornire l'aeroporto del Paese e altre importanti infrastrutture fino a gennaio. Edl, che già prima delle crisi economica del 2019 non riusciva a produrre una quantità sufficiente di energia elettrica, ha visto ridurre ulteriormente la propria capacità a causa della mancanza di fondi per l'ammodernamento e per l'acquisto di combustibile per le proprie centrali elettriche. Attualmente, il Libano può rifornirsi di combustibile solo grazie a un accordo con l’Iraq. Lo scorso maggio, il governo iracheno ha accettato di aumentare le forniture di petrolio al Libano, da utilizzare per alimentare le centrali elettriche, da un milione a 1,5 milioni di tonnellate. Il Libano sta vivendo una pesante crisi economica, segnata da un aumento vertiginoso dei prezzi, da un crollo della moneta nazionale e da un impoverimento senza precedenti della popolazione. (Lib)