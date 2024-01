Legge Bilancio: Foti (Fd'I), interrogazione per numerosi post Degni anti-governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia presenterà una interrogazione parlamentare per fare luce sulle numerose dichiarazioni anti governative e apertamente contro il premier Meloni e Fd'I espresse sui propri canali social dal consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, che sono ingiustificabili e incompatibili con il ruolo che ricopre". Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "I post del magistrato che, dovrebbe essere - o per lo meno apparire - super partes e quindi terzo, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo costituzionale che rappresenta, suonano come un'intollerabile provocazione. Quando mai un giudice della Corte dei Conti fa pubblicamente il tifo per la caduta del governo? Diciamolo chiaro e tondo: Degni è un politico di sinistra che, a tempo perso, è sinistro componente della Corte dei Conti. Al suo 'resistere, resistere, resistere' opponiamo il nostro 'cacciarlo, cacciarlo, cacciarlo'. Attendiamo che il segretario Schlein e le opposizioni tutte condannino un siffatto atteggiamento, fazioso e inopportuno, che imbarazza l'intera Corte dei Conte", conclude.(Rin)