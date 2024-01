Uganda: si schianta elicottero militare al confine con la Rdc, morti tutti i membri dell'equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare ugandese si è schiantato contro una casa nel distretto occidentale di Ntoroko, uccidendo l'intero equipaggio e una persona che si trovava nell'abitazione. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce dell'esercito Felix Kulayigye. La causa dell'incidente non è chiara. L'elicottero si è schiantato ieri vicino al confine con la Repubblica democratica del Congo (Rdc), in un'area in cui l'esercito ugandese conduce da tempo attacchi aerei contro i militanti delle Forze democratiche alleate (Adf) legate allo Stato islamico, che hanno effettuato diversi attacchi a Ntoroko. Il presidente Yoweri Museveni ha chiesto l'attivazione di unità paramilitari di difesa locale per sostenere l'esercito nella lotta ai militanti. (Res)