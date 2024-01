Tunisia: donna pianificava rapimento di minori da scambiare con rilascio di terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato a 22 anni di carcere una donna che lavora in un asilo nido e che stava pianificando il rapimento dei figli di alcuni agenti di sicurezza. Secondo l'emittente radiofonica nazionale "Mosaique fm," che cita proprie fonti giudiziarie, l'obiettivo della donna era quello di utilizzare i minori come merce di scambio per il rilascio di alcuni terroristi detenuti in carcere. Dai documenti del caso emerge che l'imputata ha approfittato del suo lavoro in un asilo per monitorare regolarmente i figli degli agenti di polizia. Dall'indagine sarebbe emerso che la donna in questione stesse comunicando con gruppi terroristici che le avevano chiesto di facilitare il rapimento dei minori che sarebbero stati poi scambiati con il rilascio dei terroristi in carcere. Con il decreto del presidente della Repubblica, Kais Saied, 814 del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato, in Tunisia è stato prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per un mese, dal primo gennaio 2024 al 30 gennaio 2024. La misura era stata introdotta per la prima volta nel 2015, in seguito agli attentati di Sousse e al museo del Bardo e da allora regolarmente esteso di anno in anno. L'ultimo rinnovo dello stato di emergenza per i rischi legati al terrorismo era stato emesso dallo stesso presidente Saied il 31 gennaio 2023 per una durata di 11 mesi, ovvero fino al 31 dicembre scorso. (Tut)