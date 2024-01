© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di dicembre 2023 è stato il mese più caldo degli ultimi 15 anni in circa metà della Grecia. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini” sulla base dei dati registrati dalle 52 stazioni meteorologiche dell’Osservatorio nazionale di Atene. In particolare, sono state registrate temperature medie massime giornaliere soprattutto nella regione della Tessaglia, dove sono stati raggiunti 3,3 gradi Celsius in più. (Gra)