© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) della Bosnia Erzegovina nel terzo trimestre del 2023 è stata dell'1,9 per cento superiore rispetto ai tre mesi precedenti. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese, ripreso dal sito informativo "Biznis". Una crescita significativa del Pil si è registrata in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione (+12,7 per cento). (Seb)