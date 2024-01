Milano: tentato omicidio nella notte a Lainate, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte i Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata un 43enne italiano. L'uomo, su cui perdevano già precedenti, ha ferito gravemente con cinque fendenti al petto un 67 enne italiano allo scopo di sottrargli il giubbotto contente il portafogli e il cellulare, per poi darsi alla fuga. Il tutto è avvenuto alle 23 circa di ieri sera, in via Pagliera, a Lainate. La vittima è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso presso l'ospedale di Varese, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, con un polmone perforato. L'aggressore, che è stato rintracciato nella sua abitazione con una ferita alla mano, ha subito ammesso le proprie responsabilità mostrandosi collaborativo con le forze dell'ordine, consegnando il coltello a serramanico utilizzato e fornendo indicazioni sul luogo in cui si era disfatto della refurtiva. Il 43enne, immediatamente arrestato, è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore. (Rem)