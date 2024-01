Gaza: media, Egitto sospende mediazione tra Israele e Hamas dopo morte Al Arouri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha ufficialmente informato Israele di aver sospeso il suo ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e il movimento islamista palestinese Hamas, in risposta all'uccisione di ieri a Beirut di Saleh al Arouri, vice capo dell'ufficio politico di Hamas. Lo ha riferito l'emittente israeliana "Kan", citando un rapporto del Qatar, secondo cui Il Cairo avrebbe espresso il suo disappunto per l'omicidio di Al Arouri ad alti funzionari israeliani, soprattutto dopo che l'Egitto aveva intensificato i suoi sforzi di mediazione su richiesta di Israele. Secondo quanto riferito da "Kan", un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha dichiarato che un'indagine preliminare mostrerebbe che l'arma utilizzata per assassinare Al Arouri sarebbe stata fornita dagli Stati Uniti a Israele. (Res)