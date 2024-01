Bangladesh: Yunus, “sentenza contro di me contraria a ogni precedente e logica legale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa di Yunus e dei diritti umani si sono levate molte voci, tra cui quella di Kerry Kennedy, presidente dell’organizzazione statunitense Robert F Kennedy Human Rights, che ha offerto “piena solidarietà” al suo “caro amico”. La condanna “senza fondamento” nei suoi confronti “è un altro esempio della vendetta del governo contro i suoi critici. L’ingiusta condanna deve essere immediatamente revocata”, ha scritto sul social network X. Anche l’ufficio regionale di Amnesty International per l’Asia meridionale si è espresso in modo severo. “La condanna di Yunus è emblematica dello stato di assedio dei diritti umani in Bangladesh, dove le autorità hanno eroso le libertà e costretto alla sottomissione i critici”, è scritto in un comunicato. (segue) (Inn)