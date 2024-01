Bangladesh: Yunus, “sentenza contro di me contraria a ogni precedente e logica legale” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di persone e organizzazioni ha lanciato la campagna Protect Yunus, per chiedere la revoca della condanna “ingiusta” e sostenere l’economista nella prosecuzione del suo lavoro. Nell’appello si sostiene che “la pena detentiva è stata basata su condanne emesse da un sistema legale corrotto e parziale, in violazione sia dello stato di diritto che dei diritti umani degli imputati”.L’iniziativa è stata preceduta da altre, come la lettera aperta inviata alla prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, lo scorso agosto da 189 personalità mondiali, tra cui 108 premi Nobel, per esprimere preoccupazione e dubbi per i procedimenti legali a carico di Yunus. (segue) (Inn)