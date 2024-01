Bangladesh: Yunus, “sentenza contro di me contraria a ogni precedente e logica legale” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perplessità sono state sollevate anche dal quotidiano bengalese in lingua inglese “The Daily Star”. Come spiega un editoriale, Yunus “avrebbe violato tre leggi sul lavoro: non avrebbe regolarizzato i dipendenti assunti con contratto, non avrebbe creato il fondo di welfare dei lavoratori e, infine, i lavoratori non avrebbero ricevuto tutti i benefici”. Tuttavia, si fa notare che Yunus è il presidente non esecutivo di Grameen Telecom per cui lavora senza alcuna remunerazione, che l’azienda lavora solo su contratto ed essendo un’organizzazione senza scopo di lucro non ha profitti da condividere e che ci sono incongruenze rispetto alle procedure previste dal Bangladesh Labour Act (Bla), che oltretutto presenta una certa “vaghezza” normativa. “Tutto ciò rientra in uno schema, se consideriamo i decenni di diffamazione di quest’uomo (…) che ha trascorso tutta la sua vita lavorando per i poveri e gli indigenti”, accusa l’editoriale. (segue) (Inn)