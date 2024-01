Francia: nel 2023 Louvre vicino ai livelli visite precedenti a pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il museo del Louvre è quasi tornato ai livelli di visite precedenti alla pandemia del Covid-19 con 8,9 milioni di presenze, il 14 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto lo stesso museo parigino. Nel 2019, anno precedente allo scoppio della crisi sanitaria, il Louvre aveva registrato 9,6 milioni di ingressi, mentre nel 2018 erano stati 10,2 milioni. La direzione museale ha tuttavia riferito di non voler più puntare a dei "record di frequentazione", mantenendo un limite di 30 mila visitatori al giorno per preservare le condizioni "di accoglienza e della visita". (Frp)