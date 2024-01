Tunisia: da domani sezioni appello emettono sentenze per ricorsi elezioni locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo elettorale per il rinnovo dei consigli municipali e regionali in Tunisia ha registrato un tasso di affluenza dell'11,84 per cento. L'Alta commissione elettorale ha precedentemente indicato che 1.348 candidati hanno vinto direttamente al primo turno, mentre una seconda tornata elettorale è prevista in 781 circoscrizioni. Saranno 4 milioni 194 mila e 474 i tunisini chiamati a scegliere i propri rappresentanti locali a febbraio. Si ricorderà che tali elezioni costituiscono una fase essenziale per la formazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la camera alta del sistema parlamentare bicamerale tunisino. Il completamento del Consiglio avverrà nella primavera del 2024 e non oltre il prossimo aprile. (Tut)