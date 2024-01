Burkina Faso: governo di transizione respinge rilievi Cedeao su insicurezza, visione "parziale" dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione del Burkina Faso ha respinto le preoccupazioni espresse dalla Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per il "deterioramento della situazione della sicurezza" nel Paese, dicendosi "sorpreso" per quella che ha definito un'interpretazione "parziale" della situazione della sicurezza e rivendicando le "innegabili vittorie" ottenute dalle forze burkinabé nella riconquista del territorio nazionale e gli sforzi in corso contro i gruppi terroristici. "La Commissione Cedeao ha accusato le autorità di transizione di aver intrapreso azioni repressive, compreso l'arresto di esponenti politici e della società civile e una presunta procedura di requisizione illegale e arbitraria che sopprime la libertà di espressione", si legge in un comunicato del governo di Ouagadougou. Esprimendo sgomento per il silenzio della Commissione Cedeao su questioni cruciali nella lotta al terrorismo, come il pagamento dei riscatti e i tragici massacri di cittadini burkinabè, il governo ha criticato quello che percepisce come un atteggiamento compiacente della Commissione nei confronti dei Paesi che sostengono i terroristi. "Il governo di transizione rifiuta di lasciarsi distrarre da ciò che considera comunicazioni fantasiose e sollecita la Commissione Cedeao a esercitare discernimento nell’adempimento della sua missione. Il governo sottolinea il proprio impegno nell’affrontare importanti sfide umanitarie e di sicurezza. Chiede alla Commissione Cedeao di allinearsi a questo approccio se sinceramente impegnata a sostenere gli sforzi del Burkina Faso. In conclusione, il governo del Burkina Faso mette in dubbio l'impegno coerente della Commissione Cedeao e lancia un appello al rispetto delle scelte del Paese", conclude la dichiarazione. (Res)