Bangladesh: ministro Esteri Momen, Yunus è un “asset nazionale” ma “ha commesso un reato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad Yunus è un “asset nazionale”, ma “ha commesso un reato”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, parlando con la stampa durante un evento elettorale, a proposito della condanna inflitta all’economista per violazione delle norme sul lavoro. “Muhammad Yunus è un nostro asset nazionale. È un premio Nobel. Lo rispettiamo molto. Ma ci sono molti premi Nobel nel mondo che hanno sbagliato e commesso atti criminali e che sono stati puniti. In questo caso il nostro premio Nobel ha commesso un reato”, ha detto Momen, citato dalla stampa bengalese. “Per quanto ne so non ha pagato i suoi lavoratori e li ha ingannati. La sentenza contro di lui è stata emessa per questo motivo. È una faccenda da tribunale (…) un processo legale enorme. Ha avuto l’opportunità di difendersi legalmente. Ha avuto l’opportunità di argomentare. Poi è stato pronunciato il verdetto sulla base delle prove”, ha proseguito il ministro. (segue) (Inn)