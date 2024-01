Bangladesh: ministro Esteri Momen, Yunus è un “asset nazionale” ma “ha commesso un reato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’esponente del governo, candidato della Lega popolare (Al) nel collegio di Sylhet-1, alle elezioni politiche del prossimo 7 gennaio, la sentenza non avrà ripercussioni sulle relazioni estere di Dacca. “Tutti i Paesi rispettano la legge. Non credo che ci sarà alcun impatto al riguardo”, ha affermato, aggiungendo, a proposito di quanto riferito sulla vicenda dalla stampa straniera, che “nessun Paese decide la propria politica estera sulla base di quanto riportato dai media”. “Il nostro obiettivo è organizzare elezioni libere, giuste, trasparenti e accettabili. Avremo successo solo se saremo in grado di farlo. Ciò che dicono i nostri connazionali è molto importante, ma ciò che pensano gli altri è una questione secondaria”, ha concluso Momen. (segue) (Inn)