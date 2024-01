Bangladesh: ministro Esteri Momen, Yunus è un “asset nazionale” ma “ha commesso un reato” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gennaio la terza sezione del Tribunale del lavoro di Dacca ha condannato Yunus, in qualità di presidente di Grameen Telecom, a sei mesi di carcere e a una multa di 30 mila taka per violazione di norme sul lavoro. La stessa condanna è stata inflitta ad altri tre imputati. La sentenza è stata emessa dalla giudice Merina Sultana. Dopo il verdetto, a Yunus è stata concessa la libertà su cauzione per un mese, così come ai tre funzionari di Grameen Telecom condannati: Ashraful Hasan, Nur Jahan Begum e Mohammad Shahjahan. La corte si era riservata il giudizio lo scorso 24 dicembre. Il procedimento era stato avviato nel settembre del 2021, a seguito di un’ispezione del Dipartimento ispettivo per fabbriche e stabilimenti. (segue) (Inn)