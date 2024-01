Bangladesh: ministro Esteri Momen, Yunus è un “asset nazionale” ma “ha commesso un reato” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa di Yunus e dei diritti umani si sono levate molte voci, tra cui quelle di Kerry Kennedy, presidente dell’organizzazione statunitense Robert F. Kennedy Human Rights, e dell’ufficio regionale di Amnesty International per l’Asia meridionale. Una rete di persone e organizzazioni ha lanciato la campagna Protect Yunus, per chiedere la revoca della condanna e sostenere l’economista nella prosecuzione del suo lavoro. Per i difensori di Yunus e dei diritti umani, la condanna ha motivazioni politiche e il sistema giudiziario in Bangladesh viene utilizzato contro le voci critiche nei confronti del governo. (Inn)