Regno Unito: nel 2023 uso di gas e carbone per produrre elettricità al minimo dal 1957

- La quantità di elettricità generata dalle centrali a gas e carbone del Regno Unito è diminuita del 20 per cento lo scorso anno, con il consumo di combustibili fossili al livello più basso dal 1957. È quanto emerge da un rapporto della rivista di settore "Carbon Brief" ripreso dal quotidiano "The Guardian", secondo cui lo scorso anno le centrali elettriche a gas del Regno Unito hanno generato il 31 per cento dell'elettricità del Paese, mentre l'ultima centrale a carbone rimasta ha prodotto abbastanza per soddisfare appena l'1 per cento della domanda energetica. Secondo la ricerca di "Carbon Brief", le centrali elettriche a gas e carbone hanno rappresentato poco più di un terzo dell'approvvigionamento di elettricità nel Regno Unito in tutto il 2023, mentre le energie rinnovabili hanno fornito il record del 42 per cento di energia. Dal rapporto emerge che il 2023 è il terzo anno dell’attuale decennio in cui le fonti di energia rinnovabile hanno superato quelle di energia fossile. (Rel)