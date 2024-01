Catania: Gdf confisca beni per oltre 1,5 milioni di euro a imprenditore di Palagonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’esito delle mirate indagini patrimoniali, condotte dalle fiamme gialle calatine, è stata riscontrata una notevole sproporzione, pari a circa due milioni di euro, tra le fonti di reddito del proposto, del suo nucleo familiare e dei suoi conviventi e i beni acquisiti nell’arco temporale attenzionato. Tali risultanze sono state positivamente valutate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per l’avvio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, consentendo al Tribunale etneo di emettere in prima istanza un provvedimento di sequestro e, successivamente, a seguito del contraddittorio avviato con il proposto, un provvedimento decisorio di I grado della confisca. Il provvedimento di confisca ha avuto ad oggetto fabbricati e terreni per estensione di circa due ettari, nonché quattro cavalli, due veicoli e quote societarie per un valore complessivamente stimato in oltre un milione e cinquecento mila euro che in sede di sequestro erano già stati affidati ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania. (Rin)