Bulgaria: Agenzia rifugiati, nostri centri pieni al 72 per cento della capacità

- I centri per rifugiati della Bulgaria sono pieni al 72 per cento della loro capacità. Lo ha detto la presidente dell’Agenzia per i rifugiati del Paese, Mariana Tosheva, citata dall’agenzia di stampa “Bta”. “In tutto ci sono sei centri per rifugiati, di cui due riempiti al 104 per cento. La struttura nel quartiere Ovcha Kupel di Sofia, dove sono ospitati soprattutto minori, è pieno. Ci sono 340 bambini. L’altro centro pieno è quello di Vrazhdebna a Sofia”, ha spiegato Tosheva. La presidente dell’Agenzia per i rifugiati ha sottolineato che nel 2023 un totale di 590 persone provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono state rimpatriate ai sensi del Regolamento di Dublino, aggiungendo che questo “è inefficiente in quanto il sistema non funziona con successo, soprattutto in condizioni di pressione migratoria”. (Seb)