Milano: inaugurato il primo circolo di "Indipendenza", il movimento di Gianni Alemanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato domenica 31 dicembre il primo circolo milanese del Movimento "Indipendenza", fondato da Gianni Alemanno durante la riunione tenuta a Roma il 25 e 26 novembre 2023. A fare gli onori di casa è stato il coordinatore provinciale di "Indipendenza" Alfredo Durantini. Il movimento, come stabilito nel documento assembleare, si propone principalmente di promuovere "la dottrina sociale Cattolica, la cultura identitaria e l'appartenenza comunitaria al popolo italiano, l'Umanesimo del lavoro, l'Autodeterminazione e i diritti dei popoli e i principi fondamentali della Costituzione Italiana" spiega Durantini. "Si tratta, insomma, - continua il neo-coordinatore di Indipendenza - di una forza politica culturalmente posta a difesa della famiglia tradizionale ed estremamente conservatrice sui temi etici, ma che al contempo ambisce a recuperare quell'attenzione alle classi sociali svantaggiate promettendo battaglia al capitalismo finanziario e allo strapotere delle multinazionali, avendo dunque l'ambizione di esercitare attrattiva verso il popolo deluso dagli attuali partiti". "A Milano finalmente torna una voce per perorare il superamento delle vecchie logiche politiche Destra/Sinistra, per rappresentare e dare voce al comune sentire dei cittadini lottando contro lo scollamento della politica verso i reali bisogni delle famiglie e dei lavoratori. Vogliamo – Conclude Alfredo Durantini - dare voce alla politica del NOI per dare spazio alla partecipazione ed alla creazione del consenso dal basso". (Com)