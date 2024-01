India: sciopero camionisti, situazione verso normalizzazione dopo incontro governo-sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha avuto ieri una “discussione dettagliata” con l’associazione di categoria All India Motor Transport Congress (Aimtc) sulla nuova disposizione del codice penale che prevede la pena fino a dieci anni di carcere e la multa fino a 700 mila rupie per chi causa un incidente e si allontana dal luogo del sinistro senza informare la polizia o altre autorità. Lo riferisce un comunicato pubblicato dal ministero dell’Interno. L’esecutivo, si legge nella nota, ha preso atto delle preoccupazioni dei camionisti, ha fatto presente che la norma non è ancora entrata in vigore e che l’applicazione sarà preceduta da consultazioni e ha fatto appello all’Aimtc e ai camionisti di tornare al lavoro. La situazione, riferisce la stampa indiana, si sta normalizzando, dopo due giorni di sciopero che hanno causato una carenza di carburante nelle stazioni di rifornimento di molte aree del Paese. (segue) (Inn)