Balneari: Turco (M5s), governo fa gioco dell'oca e difende lobby, no cittadini

- "Dopo aver illuso migliaia di imprese balneari che avrebbe fatto battaglie in Europa per non applicare la Bolkenstein e dopo aver manomesso i calcoli per dimostrare che la risorsa spiaggia non è poi così scarsa come si ritiene, oggi, dopo il richiamo di Mattarella e l'imminente possibile infrazione che il Movimento cinque stelle denuncia da tempo, questo governo dei disastri cerca di correre ai ripari. Fa dire, per bocca di Tajani, che si deve trovare 'una soluzione che permetta di rispettare le norme e le decisioni della giustizia europea e italiana, ma allo stesso tempo tutelare le imprese balneari e ambulanti'. In pratica Tajani propone un compromesso che è lo stesso che con tanta fatica avevamo strutturato, nel corso del governo Draghi, quando si trovò il giusto punto di caduta col ddl Concorrenza 2022, che prevedeva tutele mirate per le imprese, per i lavoratori, per i consumatori e anche per lo Stato, con un nuovo sistema di gare pubbliche". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Movimento cinque stelle, senatore Mario Turco. "Invece di risolvere i problemi e dare soluzioni, il governo Meloni pensa al Gioco dell'oca, continuando a governare a difesa di poche lobby e non nell'interesse del Paese e dei cittadini", conclude. (Com)