Libano: fonti stampa, questa sera il discorso del leader di Hezbollah su uccisione Al Arouri

- È confermato per questa sera un discorso del segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, che si concentrerà sulla morte del vicepresidente dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Saleh al Arouri, ucciso ieri sera a Beirut in un presunto attacco israeliano. E' quanto riferito dai media locali, dopo che ieri era circolata la notizia secondo cui il discorso sarebbe stato rinviato a venerdì, 5 gennaio. Secondo quanto reso noto dall'emittente televisiva vicina a Hezbollah "Al Manar", Nasrallah interverrà alle 18 ora locale (17 ora italiana) in occasione della cerimonia del quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, e di Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene, uccisi il 3 gennaio 2020 presso l'aeroporto della capitale Baghdad da un drone statunitense. (Lib)