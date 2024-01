Viterbo: Camera di Commercio pubblica sul sito la nuova "Raccolta degli Usi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio di Rieti e Viterbo presenta la nuova "Raccolta degli Usi" sezioni "Compravendita e locazione di immobili urbani" e "Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici" delle province di Rieti e Viterbo, approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione numero 71 del 12 dicembre 2023. "L'Ente camerale - si legge in una nota -, nel quadro di una consolidata tradizione, avvalorata dalla più recente normativa volta alla tutela dell'equilibrio e della correttezza del mercato, si è impegnata in un'opera di puntuale analisi dei comportamenti non scritti ma fortemente condivisi da tutti gli operatori del settore immobiliare delle due province dell'alto Lazio. Il gruppo di lavoro, composto da esponenti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore, nel predisporre lo schema della nuova Raccolta degli usi provinciali, sottolinea l'importanza e la costante vitalità di questa fonte normativa, pur se di carattere sussidiario, nella realtà socio-economica delle province di Rieti e di Viterbo. La nuova Raccolta degli Usi per le sezioni degli immobili urbani e dei fondi rustici viene messa a disposizione attraverso il sito istituzionale camerale".(Com)