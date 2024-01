Russia: Ue sanziona il produttore di diamanti Alrosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha sanzionato il produttore di diamanti russo Alrosa e il suo amministratore delegato, Pavel Marinychev. Lo ha reso noto un comunicato del Consiglio dell’Ue. Alrosa, di proprietà dello Stato russo, è il maggiore produttore mondiale di diamanti ed è responsabile per oltre il 90 per cento della produzione russa. La sanzione di oggi si aggiunge al divieto di importazione di diamanti russi incluso nel 12esimo pacchetto di sanzioni individuali ed economiche che Bruxelles ha adottato il 18 dicembre scorso. La decisione di oggi “è parte dello nostro sforzo coordinato a livello del G7 per sottrarre alla Russia questa importante fonte di guadagno”, ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. (Beb)