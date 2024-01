Slovenia: fonti stampa, premier Golob propone oggi nuovo ministro Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sloveno Robert Golob invierà oggi all'Assemblea nazionale (camera bassa del Parlamento) il nome del candidato a nuovo ministro dell'Agricoltura del Paese. Lo riporta la stampa di Lubiana, secondo cui per dirigere il dipartimento la scelta è caduta sul colonnello in pensione Vojko Adamic, il quale proviene dalle fila del Movimento libertà (Gs), lo stesso del premier Golob. Adamic si è laureato in zoologia alla facoltà di Biotecnologia di Lubiana. Il voto di fiducia in Parlamento è previsto la prossima settimana. Ad ottobre era stata destituita l'ex ministra dell'Agricoltura Irene Sinko accusata dall'esecutivo di cattiva gestione dell'Amministrazione per la sicurezza alimentare durante gli eventi di crisi legati ad alimenti (prugne e pesche) provenienti da Polonia e Serbia che seppur non conformi e pericolosi erano stati immessi nel mercato a danno degli ignari consumatori. (Seb)