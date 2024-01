Francia: nuova guglia di Notre Dame sarà visibile per le Olimpiadi di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova guglia della Cattedrale di Notre Dame, andata parzialmente distrutta in un incendio nel 2019, sarà "ben visibile" durante le Olimpiadi di Parigi che si terranno quest'estate. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Radio Classique" Philippe Jost, responsabile del cantiere. La guglia è stata posizionata poco prima di Natale, ma al momento è ancora avvolta dalle impalcature. I lavori per la ricostruzione della Cattedrale di Notre Dame continueranno durante i Giochi olimpici. La riapertura al pubblico è stata fissata per l'8 dicembre 2024.(Frp)