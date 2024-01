Giappone: terremoto Ishikawa, presidente Filippine Marcos offre assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine sono pronte a rispondere a qualsiasi richiesta di assistenza da parte del Giappone, colpito due giorni fa da un violentissimo terremoto. Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr: “Ci siamo offerti di assistere in tutti i modi possibili”, ha scritto il capo dello Stato. “A fronte delle sfide climatiche condivise nella Cintura di fuoco del Pacifico, siamo uniti al Giappone e pronti a fornire supporto”, ha aggiunto il presidente, aggiungendo che Manila sta “collaborando strettamente con il governo giapponese” per garantire la sicurezza dei filippini in quel Paese. (segue) (Fim)