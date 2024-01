Libia: acciaieria di Misurata chiude 2023 con tasso di produzione record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di produzione nel 2023 della Libyan Iron and Steel Company, acciaieria statale situata a Misurata, 200 chilometri a est di Tripoli, sono stati i migliori degli ultimi 12 anni. Lo ha riferito Muhammad al Raddani, alto funzionario della compagnia libica, citato dall’emittente libica “Libya al Ahrar”. In particolare, la Libyan Iron and Steel Company ha prodotto 1,6 milioni di tonnellate di ferro spugnoso e ferro stampato a caldo, 915 mila tonnellate di barre e lastre, e 511 mila tonnellate di prodotti in filo. Al Raddani ha evidenziato che questo risultato è stato raggiunto nonostante le difficoltà che affronta l'azienda, soprattutto per quel che riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica e il gas naturale: la fabbrica, infatti, viene chiusa durante i picchi estivi e invernali per sostenere la rete elettrica. I forni dell'impianto siderurgico vengono infatti alimentati da una adiacente centrale elettrica da 210 megawatt che viene però "dirottata" sulla rete nazionale per evitare il fenomeno dei blackout elettrici. (Lit)