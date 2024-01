Norvegia: ministro Difesa, invieremo due caccia F-16 in Danimarca per addestramento piloti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia invierà due caccia F-16 in Danimarca per contribuire alla missione di addestramento dei piloti ucraini all’aereo da combattimento di fabbricazione statunitense. Lo ha reso noto oggi il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram. Gli F-16 sono destinati a sostituire la flotta ucraina di Mig-29, Su-24 e Su-25 dell’era sovietica. Secondo quanto riferisce l’emittente pubblica “Nrk”, la Norvegia donerà all’Ucraina tra i cinque e i dieci aerei da combattimento. “Il sostegno a Kiev per la creazione di una moderna forza aerea è uno sforzo ampio e a lungo termine al quale contribuiscono numerosi alleati e partner. Ciò sarà importante per la stabilità e la sicurezza di tutta Europa”, ha affermato Arild Gram. (Sts)