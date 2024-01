Piemonte: Confesercenti, scontrino medio saldi in leggero calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte le previsioni sullo scontrino medio dei saldi sono in leggero calo. Lo ha reso noto Confesercenti in vista della partenza degli sconti invernali prevista per il 5 gennaio. La spesa media prevista è di 130 euro, mentre è in aumento la percentuale di consumatori che dichiara di voler approfittare degli sconti: 44 per cento contro il 40 dei precedenti saldi invernali. La parte più consistente degli acquisti riguarderà l'abbigliamento. I consumatori punteranno ad un acquisto più consapevole. Il fenomeno di un ritorno ai negozi di vicinato, già riscontrato nella scorsa stagione, si confermerà anche in questa: saranno scelti da oltre un terzo dei consumatori (34 per cento contro il 30 del 2023). (segue) (Rpi)