Usa-Nicaragua: governo torna a chiedere a Managua liberazione del vescovo Alvarez

- Il governo degli Stati Uniti è tornato a chiedere alle autorità del Nicaragua la scarcerazione "immediata e senza condizioni" del vescovo Rolando Alvarez, che sconta da oltre 500 giorni la "ingiusta" condanna a 26 anni di reclusione per presunta cospirazione, diffusione di notizie false, insubordinazione. "In questo periodo le autorità nicaraguensi hanno tenuto il vescovo in isolamento, impedito valutazioni indipendenti delle sue condizioni di reclusione, pubblicando montaggi video e fotografici che non fanno che aumentare le preoccupazioni sulle sue condizioni di benessere", si legge in un comunicato del dipartimento di Stato Usa. Oltre ad Alvarez, "molti altri leader religiosi continuano ad essere ingiustamente agli arresti in Nicaragua", ha insistito il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller. "Il regime (del presidente Daniel) Ortega e (della vice presidente, Rosario) Murillo, continua a imporre severe restrizioni alle comunità religiose negando ai cittadini nicaraguensi la possibilità di professare la propria religione", ha aggiunto". (segue) (Was)