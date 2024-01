Usa-Nicaragua: governo torna a chiedere a Managua liberazione del vescovo Alvarez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le dichiarazioni del dipartimento di Stato, il governo del Nicaragua ha diffuso una nota contenente otto fotografie del vescovo sottoposto a un controllo medico coordinato da un professionista identificato come Yesser Rizo, sotto la vigilanza di due ufficiali di polizia. Lo stesso Alvarez, assicurano media vicini al governo, riferisce di sentirsi in buone condizioni fisiche e "di svolgere regolari esercizi fisici". Le testate di opposizione denunciano da parte loro indizi di una condizione non positiva della salute del vescovo, sottolineando - scrive "El Confidencial" - "l'estrema magrezza e il pallore della pelle, conseguenza della reclusione in una cella di massima sicurezza senza accesso all'aria aperta". Si tratta della terza prova video-fotografica esibita da Managua su Alvarez: la prima risale a marzo del 2023, un mese dopo la sentenza di condanna. A fine novembre 2023 sono state diffuse 34 foto e un video che ritraggono il vescovo in compagnia di familiari e in una cella apparentemente dotata di confort di vario genere. (segue) (Was)