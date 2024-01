Usa-Nicaragua: governo torna a chiedere a Managua liberazione del vescovo Alvarez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alvarez era parte di un gruppo di oltre duecento oppositori che le autorità del Nicaragua avevano privato di nazionalità ed espulso dal Paese, a febbraio 2022, perché ritenuti "traditori della patria". Tra questi si trovavano alcuni dei nomi più rilevanti del fronte antigovernativo, compresi i sette oppositori arrestati nei giorni in cui cercavano di candidarsi alla presidenza per le elezioni del 2021. Si leggono i nomi di Cristiana Chamorro, figlia dell'ex presidente Violeta, dell'accademico e attivista Felix Maradiaga, l'attivista studentesco Lesther Aleman, l'ex guerrigliera sandinista Dora Maria Tellez. Il vescovo, riportavano i media locali, avrebbe rinunciato all'espatrio accettando - dopo mesi di arresti domiciliari- di essere trasferito in carcere. (segue) (Was)