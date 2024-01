Usa-Nicaragua: governo torna a chiedere a Managua liberazione del vescovo Alvarez (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 9 febbraio, il giudice Octavio Rothschuh, ha pronunciato la sentenza con cui si sarebbe proceduto alla "espulsione immediata ed immediatamente efficace di 222 persone punti per aver commesso atti che attentano all'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione del popolo", nonché "per aver istigato alla violenza, al terrorismo e alla destabilizzazione economica". A tutti loro, "dichiarati traditori della patria", viene impedito "a vita" di esercitare funzioni pubbliche. Poco dopo la loro partenza, il parlamento nicaraguense ha approvato in sessione straordinaria una riforma costituzionale che consente di privare della nazionalità i cittadini riconosciuti colpevoli di alto tradimento. (Was)