Sanità: al Gemelli di Roma intervento per ridurre insufficienza mitralica su giovane con distrofia

- È il primo intervento di questo genere effettuato nel mondo occidentale su un paziente con distrofia muscolare di Duchenne (l'unico altro precedente pubblicato in letteratura è stato effettuato a Tokio lo scorso anno) e consiste nel ridurre il grado di insufficienza mitralica con una procedura mininvasiva endovascolare (MitraClip). L'aspettativa di vita dei pazienti con Duchenne si è sensibilmente allungata negli ultimi anni e questo intervento può migliorare la qualità di vita dei ragazzi con insufficienza mitralica grave. È quanto si legge in una nota del policlinico Gemelli di Roma. Roberto ha poco più di vent'anni, è un ragazzo solare che studia chitarra al conservatorio di Matera, ha tanti amici e non si annoia mai, come dice lui stesso in un video su YouTube - prosegue la nota -. Una delle sue più grandi passioni è il cinema, soprattutto quello americano. E poi, lui adora il mare. Per questo Roberto, che ha la distrofia muscolare di Duchenne, si è tanto battuto per realizzare il primo lido inclusivo, accessibile e sostenibile del metapontino. Si chiama "Il sogno del capitano" ed è stato inaugurato la scorsa estate dal comune di Bernalda, dove abita il ragazzo. Ma lui ha ancora tanti altri sogni nel cassetto da realizzare. (segue) (Com)