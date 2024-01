Sanità: al Gemelli di Roma intervento per ridurre insufficienza mitralica su giovane con distrofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Roberto ha 23 anni – ricorda la professoressa Marika Pane, direttore clinico dell'Uoc Nemo pediatrico di Fondazione Policlinico Gemelli e Associato di neuropsichiatria infantile all'Università cattolica del sacro cuore, campus di Roma - e noi lo seguiamo da 7-8 anni. La sua è una malattia importante, a prognosi purtroppo infausta perché ad oggi la distrofia di Duchenne non ha una cura e l'età media di sopravvivenza è di 27 anni. Ma la storia naturale di questa malattia sta cambiando e nell'arco delle due ultime decadi siamo riusciti a regalare a questi ragazzi in media più di 10 anni di vita e di buona qualità. Per Roberto, che ha intorno una famiglia meravigliosa, il problema cardiologico era diventato importante; negli ultimi tempi aveva avuto una serie di riacutizzazioni di scompenso cardiaco gravi e ripetute. Con la nostra consulente cardiologa, la dottoressa Priscilla Lamendola, abbiamo iniziato prima un trattamento con l'Entrsto, un farmaco anti-scompenso di uso pionieristico nei pazienti con Duchenne. E lui aveva risposto abbastanza bene. Poi però nel tempo questa terapia è diventata sempre meno efficace. Ed essendoci questo problema alla valvola mitrale, la dottoressa Lamendola aveva suggerito questo intervento di correzione. Discusso il caso con il professor Trani, si è deciso che ci fossero i presupposti per procedere; questo probabilmente non impatterà sulla durata di vita di Roberto, ma di certo ne migliorerà la qualità".