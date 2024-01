Sanità: al Gemelli di Roma intervento per ridurre insufficienza mitralica su giovane con distrofia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ragazzo è arrivato alla nostra attenzione dopo l'ennesimo episodio di scompenso acuto che lo aveva portato in pronto soccorso. La sua diagnosi – ricorda il professor Carlo Trani, professore associato di Cardiologia dell'Università cattolica del sacro cuore, campus di Roma e direttore della Uoc interventistica cardiologica e diagnostica invasiva di Fondazione Policlinico Gemelli - è di cardiomiopatia dilatativa, con una frazione d'eiezione molto ridotta; questo suo cuore molto dilatato lo aveva portato ad un'insufficienza mitralica severa". Se la valvola mitrale, che separa l'atrio dal ventricolo sinistro, non 'chiude' bene, durante la sistole il sangue anziché andare solo dal ventricolo sinistro verso l'aorta, refluisce in atrio sinistro e questo si ripercuote sulla circolazione polmonare, facilitando la comparsa di edema polmonare acuto. "Abbiamo dunque deciso di correggere questo problema – ricorda il professor Trani - con una procedura endovascolare (Mitraclip) perché il rischio dell'intervento chirurgico tradizionale era davvero troppo alto". La procedura si effettua in anestesia generale, con approccio mini-invasivo e consiste nell'introdurre un catetere vascolare, pungendo la vena femorale all'inguine. In questo modo si risale fino all'atrio destro, si punge il setto interatriale per raggiungere l'atrio sinistro e la valvola mitrale. Qui il cardiologo interventista fa avanzare all'interno del catetere una sorta di 'molletta' (clip) che sotto guida ecografica trans-esofagea va a catturare la porzione centrale dei due lembi della valvola mitrale, riducendo il grado di insufficienza. "L'intervento di Roberto è durato due ore – conclude il professor Trani – e il controllo ecografico ad un mese ha mostrato una riduzione importante della sua insufficienza mitralica, che è passata da severa e lieve-moderata". (segue) (Com)