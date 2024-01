Roma: Incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, 4 giovanissimi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giovanissimi sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Canal della Lingua, incrocio via Cristoforo Colombo a Roma. A scontrarsi sono state due auto: una Ds 3 guidata da un ragazzo cittadino ungherese di 22 anni che in condizioni gravi è stato trasportato in ospedale al Grassi di Ostia. Grave anche la 20enne che viaggiava con lui trasportata al Sant’Eugenio e poi trasferita al San Camillo. Nell’altra auto, una Mercedes, viaggiava un 21enne trasportato all’Aurelia Hospital e una ragazza cittadina albanese di 18 anni. Sul posto sono accorsi per i rilievi del caso gli agenti del Gruppo Ostia della polizia locale di Roma Capitale. (Rer)