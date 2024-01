Legge Bilancio: Sallemi (Fd'I), interrogazione su degni per verifica suoi atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pervicacia con la quale il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni insiste nell'attaccare le istituzioni che peraltro lui stesso rappresenta ci spinge verso una interrogazione parlamentare per chiedere la verifica degli atti e sentenze messi in campo da questo magistrato contabile che tutto fa meno che esercitare il suo ruolo imparziale, come invece dovrebbe essere. In tutto questo registriamo il silenzio assordante del segretario del Pd Schlein a cui chiediamo una condanna netta per quanto esternato da questo giudice fazioso". Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d'Italia in Senato, Salvatore Sallemi. (Rin)