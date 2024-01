Roma: Diaco (M5s), dare sostegno alloggiativo a inquilini palazzine di piazza Puricelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del M5s in Campidoglio, Daniele Diaco, fa sapere che è in corso un sopralluogo a piazza Puricelli al quartiere Portuense nel Municipio XI, dove 2 palazzine entro il prossimo 5 febbraio dovrebbero essere sgomberate dalla Questura, in quanto lo scorso dicembre vi è stata la notifica dell'assegnazione delle case vendute all'asta. In una nota Diaco spiega: "Il tutto rientra in una vicenda legata a Mafia Capitale che ha indirettamente coinvolto anche i poveri inquilini, tutte persone fragili, essenzialmente bambini, anziani e disabili, delle summenzionate palazzine, che si sono ritrovati all'interno di una vera e propria truffa e ora ne pagano le spese perché risultano occupanti illegittimi a rischio di sgombero. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire immediatamente per bloccare questo scempio e dare tempo e sostegno a tutte le famiglie che si trovano in questa situazione drammatica e paradossale di trovare una occupazione alloggiativa dignitosa in tempo utile, evitando l'uso della forza pubblica e offrendo tutto il sostegno e la tutela che un'Amministrazione capitolina seria e degna di questo nome dovrebbe dare ai propri cittadini". (Com)