Moldova: Chisinau si prepara a una nuova forma di partenariato con la Nato

- Nel 2024 la Moldova si preparerà a passare a una nuova forma di partenariato con la Nato, simile a quelli di Paesi quali Australia, Corea del Sud, Giappone o Nuova Zelanda. Alla fine del 2023, Chisinau ha prorogato per un anno il Piano d'azione individuale di partenariato con la Nato (Ipap) e dal 2025 passerà a un nuovo programma di cooperazione, denominato Programma di partenariato individualmente personalizzato (Individually Tailored Partnership Programme – Itpp). Ciò avviene dopo che la Nato ha avviato un processo di riforma dei propri partenariati, introducendo il concetto "Un partner, un piano", che prevede che diversi programmi e strumenti di cooperazione dell'Alleanza con ciascuno Stato partner siano incorporati in un unico quadro. Il ministero degli Affari esteri e dell'Integrazione europea moldavo ha riferito a “Radio Europa Libera Moldova” che le consultazioni partiranno nel 2024 e stabiliranno i nuovi obiettivi della cooperazione per gli anni 2025-2028, che per ora non sono stati dettagliati. Per il ministero potrebbero essere influenzati dai cambiamenti nel contesto della sicurezza regionale e dal conflitto militare avviato dalla Federazione Russa in Ucraina. "Il desiderio delle parti di rafforzare i loro legami nasce dalla pressione di Mosca", ha dichiarato il primo ministro moldavo Dorin Recean in un colloquio con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg a Bruxelles lo scorso ottobre. Recean ha detto a Stoltenberg che la Moldova è disposta a partecipare a missioni internazionali ed esercitazioni militari, che "consoliderebbero le sue capacità e interoperabilità". Per questo motivo le forze armate moldave dovranno essere equipaggiate secondo gli standard dei Paesi della Nato, cosa che si propone l'attuale leadership militare di Chisinau. Lo scopo del nuovo programma, spiegano i rappresentanti del ministero della Difesa a “Radio Europa Libera Moldova”, è creare una "sinergia tra i meccanismi e gli strumenti di cooperazione esistenti". "In questo modo la Moldova potrà sincronizzare i suoi obiettivi di cooperazione sul piano della sicurezza sia con l'Unione europea che con gli stati membri dell'Alleanza del Nord Atlantico", ha precisato il ministero. (Rob)