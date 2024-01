Imprese: sparite quasi 2.700 edicole in quattro anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle rivendite non è solo un danno per quanti continuano a preferire aggiornarsi sulla carta stampata piuttosto che su strumenti digitali, è anche un peccato sotto il profilo della crescita della componente femminile e giovanile nell'impresa. Considerando le quasi 12 mila imprese registrate a fine settembre (al netto, quindi, delle unità locali aggiuntive), 4.450 risultano essere femminili e 701 giovanili. Ciò significa che il mestiere dell'edicolante piace molto alle imprenditrici, che in quest'ambito rappresentano più del 37 per cento del totale delle imprese registrate, con una presenza, quindi, ben più consistente di quanto avvenga considerando il totale delle imprese (di cui le imprese femminili rappresentano circa il 22 per cento). Le edicole guidate da donne, però, si sono ridotte nel quattro anni anche di più della media nazionale del settore, perdendo quasi 1.100 imprese (-19,6 per cento). Questa attività, invece, sembra piacere poco ai giovani under 35, ai quali oggi appartiene solo il 5,9 per cento delle edicole attive nei territori italiani, 528 in meno di quattro anni fa (-43 per cento). (Com)