Giubileo: Nanni (CC), prossime commissioni Roma su sicurezza cantieri e trasparenza appalti

- Tra le prossime sedute della Commissione Giubileo di Roma due saranno dedicate ai temi della sicurezza sul lavoro nei cantieri giubilari e della trasparenza negli affidamenti dei lavori. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della Lista Civica Calenda e presidente della Commissione Giubileo. "L'amministrazione lo scorso giugno ha già sottoscritto il Protocollo di Legalità e Sicurezza in accordo con Prefettura, sindacati e Società Giubileo 2025 - spiega Nanni in una nota -, strumento che ha l'obiettivo di assicurare in tutti i contratti e i rapporti negoziali il rispetto dei criteri di interesse pubblico, legalità e trasparenza nella realizzazione degli interventi giubilari. E' fondamentale che siano portate avanti attività di monitoraggio continuo e di prevenzione per garantire che l'affidamento e la realizzazione dei lavori per il Giubileo avvenga nella massima trasparenza per evitare ogni tipo di infiltrazione criminale, rischio concreto quando sono a disposizione cifre così alte, e che vengano adottate misure rigorose nella selezione dei fornitori e degli appaltatori promuovendo allo stesso tempo una sana concorrenza e la partecipazione di operatori qualificati". (segue) (Com)