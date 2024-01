Giubileo: Nanni (CC), prossime commissioni Roma su sicurezza cantieri e trasparenza appalti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l'attenzione per la sicurezza sul lavoro nei tanti cantieri giubilari della città, dove si lavora a ritmi serrati per consegnare le opere nei tempi previsti, deve essere prioritaria e si garantisca il rispetto di tutte le misure per far sì che i tanti lavoratori coinvolti nei lavori siano tutelati anche sotto questo punto di vista. Per queste ragioni – conclude Nanni – convocherò due sedute di commissione su questi temi di cruciale importanza, per fare il punto ed approfondire sugli strumenti adottati per gestire queste situazioni, in attuazione dell'attività di monitoraggio che la Commissione Giubileo è delegata a svolgere". (Com)