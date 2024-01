Taiwan: Cina invita elettori a “votare correttamente” alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori di Taiwan dovrebbero “votare correttamente” nelle elezioni presidenziali del 13 gennaio prossimo, che rappresentano una “scelta importante tra le prospettive di pace e guerra” con la Cina. Lo ha detto il direttore dell’Associazione cinese per le relazioni attraverso lo Stretto, Zhang Zhijun, in un messaggio diramato a fine anno. “Le imminenti elezioni presidenziali e legislative che verranno disputate nella regione di Taiwan rappresentano una scelta importante tra le prospettive di pace e guerra, di prosperità e di declino”, ha affermato il funzionario cinese. “I compatrioti dell’isola devono porsi dalla parte giusta della storia e fare una scelta corretta per promuovere le relazioni tra le due sponde dello Stretto e riportarle sulla retta via dello sviluppo pacifico”, ha concluso. (Res)