Ucraina: Tajani, la soluzione politica e la pace sono l'obiettivo finale

- La soluzione politica e la pace in Ucraina sono l’obiettivo finale: l’Occidente e l’Europa stanno aiutando Kiev per impedire che la violenza prevalga sul diritto internazionale. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews. “Immaginate cosa sarebbe successo senza l’aiuto dell’Occidente: la Russia avrebbe invaso l’Ucraina in barba al diritto internazionale”, ha affermato Tajani. “Stiamo aiutando il popolo ucraino a non essere costretto a piegarsi di fronte alla violenza dei russi”, ha aggiunto il ministro. (Res)