Taiwan: elezioni generali, da oggi scatta il silenzio elettorale al via domani campagne per elezioni presidenziali e legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta oggi a Taiwan il periodo di silenzio elettorale previsto in vista delle elezioni presidenziali e legislative, che si terranno nell’isola il prossimo 13 gennaio. Sino alla conclusione delle operazioni di voto saranno vietate la pubblicazione, la diffusione e la citazione di qualsiasi sondaggio d'opinione relativo alle elezioni. La campagna elettorale ha avuto ufficialmente inizio il 16 dicembre. Il portavoce della Commissione elettorale, Lee Chin-yung. Ha già comunicato anche l'ordine con cui i candidati parteciperanno al ballottaggio presidenziale del 13 gennaio. I candidati alla presidenza e alla vice presidenza schierati dal Partito popolare (Tpp), Ko Wen-je e Wu Hsin-ying, si sono assicurati la prima posizione. Seguono Lai Ching-te e la sua vice Hsiao Bi-khim, del Partito progressista democratico (Dpp), in seconda posizione e i candidati del Kuomintang (Kmt), Hou Yu-ih e Jaw Shau-kong, al terzo posto. Circa 19,5 milioni di elettori, incluse 1,03 persone che si recheranno alle urne per la prima volta, potranno depositare il voto nei 17.794 seggi che saranno aperti in tutta l'isola. Taiwan non consente votazioni per corrispondenza o votazioni anticipate, e il numero esatto degli aventi diritto sarà reso noto il 9 gennaio. (segue) (Res)